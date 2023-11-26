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Общество ,  
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В Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов

МВД: в Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов
Мигранты подрались, не сумев договориться об очередности использования подъемного крана на стройплощадке

В Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов
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В Краснодаре после массовой драки на строительном объекте в полицию доставили более 100 рабочих-иностранцев, сообщается в телеграм-канале МВД. Действиям мигрантов дадут правовую оценку после процессуальной проверки.

Инцидент произошел на улице Старокубанской. «Как выяснилось, причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана», — сказано в сообщении ведомства.

Зачинщики драки и активные участники извинились и пообещали соблюдать законодательство. МВД сообщило, что выявило нарушение в том числе миграционных законов.

Как сообщает «Кубань 24», драка произошла 25 ноября.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В Самаре в октябре в течение нескольких дней произошла серия драк подростков, в том числе малолетних, с мигрантами. Семерых участников потасовок, в том числе несовершеннолетних, которые нанесли травмы мигрантам, задержали. Были возбуждены уголовные дела по ст. 116 (побои), ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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Через некоторое время в городе возбудили дело против «молодежной банды» мигрантов, нападавших на местных жителей, в том числе школьников, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий Самарскую область. По его словам, Следственный комитет завел дело по ст. 161 УК (грабеж).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Краснодар мигранты массовая драка

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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