МВД: в Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов

В Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов

Мигранты подрались, не сумев договориться об очередности использования подъемного крана на стройплощадке

Video

В Краснодаре после массовой драки на строительном объекте в полицию доставили более 100 рабочих-иностранцев, сообщается в телеграм-канале МВД. Действиям мигрантов дадут правовую оценку после процессуальной проверки.

Инцидент произошел на улице Старокубанской. «Как выяснилось, причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана», — сказано в сообщении ведомства.

Зачинщики драки и активные участники извинились и пообещали соблюдать законодательство. МВД сообщило, что выявило нарушение в том числе миграционных законов.

Как сообщает «Кубань 24», драка произошла 25 ноября.

В Самаре в октябре в течение нескольких дней произошла серия драк подростков, в том числе малолетних, с мигрантами. Семерых участников потасовок, в том числе несовершеннолетних, которые нанесли травмы мигрантам, задержали. Были возбуждены уголовные дела по ст. 116 (побои), ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Через некоторое время в городе возбудили дело против «молодежной банды» мигрантов, нападавших на местных жителей, в том числе школьников, сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий Самарскую область. По его словам, Следственный комитет завел дело по ст. 161 УК (грабеж).