Telegraph узнала, что талибы заработали «миллионы» на подготовке к ЧМ-2022 в Катаре

Власти Катара платили членам «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Дохе ежемесячное довольствие в рамках усилий по содействию переговорам с Западом

Доха, Катар (Фото: Moritz Mueller / imago-images.de / Global Look Press)

«Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) в течение последних десяти лет поставлял в Катар технику для строительства стадионов для чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей движения.

О том, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, FIFA объявила в 2010 году. Как напоминает газета, ряд руководителей талибов с 2013 года проживали в Дохе, где они вели длительные переговоры о мирном урегулировании с США и ООН.

По словам собеседника издания (он также жил в столице Катара в течение десятилетия, предшествовавшего захвату талибами власти в Афганистане летом 2021 года), «Талибан» «вложил значительные средства в строительство» накануне ЧМ, а строительные фирмы заплатили движению «миллионы» за покупку и аренду техники.

Два источника Telegraph утверждают, что власти Катара с одобрения США и ООН выплачивали членам политического офиса «Талибана» ежемесячное довольствие в размере нескольких тысяч долларов «в рамках усилий по содействию мирным переговорам с Западом». Им также предоставляли внедорожники, бесплатное медицинское обслуживание и регулярную доставку продуктов.

Сначала деньги выплачивали талибам наличными, а затем переводили на банковские счета, из-за чего властям США и Катара было сложно отследить их дальнейшее движение. Со слов собеседников, талибы закупали на эти средства строительную технику. Ее затем перепродавали компаниям, занятым строительством инфраструктуры для ЧМ.

Как пишет газета, в Дохе настаивают, что платежи талибам «отслеживались по согласованию» с США. Нет никаких данных о том, что катарские власти могут быть причастны к каким-либо нарушениям. Представитель «Талибана» в беседе с изданием отверг данные о том, что члены движения передавали Катару оборудование для ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября. Он продлится до 18 декабря. Катар стал первой арабской страной, которая получила право на проведение турнира.