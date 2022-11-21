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Евреи сообщили о проблемах с местами для молитв и кошерной едой в Катаре

JP: Евреи сообщили о проблемах с молитвенными помещениями и кошерной едой на ЧМ в Катаре
Представители еврейских организаций отметили, что не смотря на заверения Катара, евреям так и не предоставили места для молитв и возможностью готовить кошерную еду во время ЧМ

Катар не обеспечил евреев молитвенными помещениями и возможностью готовить кошерную еду во время чемпионата мира по футболу, сообщили представители еврейских организаций газете The Jerusalem Post. Они утверждают, что Катар обещал предоставить им такую возможность.

Один из собеседников газеты рассказал, что Доха не стала предоставлять молитвенные помещения евреям, объяснив это тем, что не может обеспечить их безопасность. Другие источники газеты заявили, что им обещали возможность приготовления кошерной еды, включая кошерное мясо, но на данный момент разрешили продавать только холодные сэндвичи.

Всего на чемпионат мира по футболу приехали около 10 тыс. верующих евреев из Израиля и других стран, пишет The Jerusalem Post. В то же время, по данным издания, одна группа состоятельных американских евреев отменила поездку в Доху из-за беспокойства за свою безопасность.

Чемпионат мира по футболу стартовал накануне, 20 ноября. Он продлится до 18 декабря. Катар стал первой арабской страной, которая получила право на проведение чемпионата.

Катар и Израиль не поддерживают дипломатических отношений. Тем не менее стороны на время чемпионата разрешили выполнение нескольких прямых авиарейсов. В Катаре должны были открыть специальный офис для приема израильских болельщиков.

«Мы рады, что израильские и палестинские болельщики смогут посетить Катар во время чемпионата мира. Благодаря этому израильтяне и палестинцы смогут вместе наслаждаться футболом. Я хочу поблагодарить наших израильских, палестинских и катарских коллег за помощь», — говорил по этому поводу президент ФИФА Джанни Инфантино.

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