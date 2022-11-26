Ученые оценили опасность вирусной «тридемии» для России

Насколько велик шанс вирусной «тридемии», о которой заговорили американские ученые – об этом РБК расспросил специалистов вирусологов

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Американские ученые допустили, что в этом сезоне медицинская система столкнется с опасностью так называемой вирусной «тридемии», то есть с одновременной пандемией коронавируса, гриппа и респираторно-синцитального вируса. Статья на эту тему в начале ноября появилась в The Wall Street Journal Опрошенные РБК эксперты оценили вероятность подобного развития событий.

Статья в The Wall Street Journal не означает, что «тридемия» действительно наступит. Возможно, что кто-то из специалистов увидел такую опасность и считает целесообразным предупредить о ней, предположил в разговоре с корреспондентом РБК руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Раз такую тревогу забили в США, они с таким явлением столкнулись. В России этот феномен может случиться, а может и не случиться. Предположить, что у нас повторится то же, что и в США, мы можем. Случится ли это в действительности — пока не знаем. Но такой сценарий не исключен», — сказал Чепурнов.

При этом ученый заметил, что до сих пор до конца не изучен вопрос вирусной интерференции, когда клетки заражены одним вирусом, а другой вирус одновременно не может в нее проникнуть. «Вопрос о сочетании и наоборот противодействии одной инфекции другой поднимал какое-то время назад Пётр Чумаков. Он как раз говорил о том, что возможно сочетание инфекций. Но мы не знаем, интерферирует ли коронавирус с другими вирусными возбудителями», — отметил Чепурнов.

В свою очередь вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК посоветовал не пугать людей попусту «красивыми» словами вроде «тридемии», потому что ни одной двойной эпидемии в мире пока не зарегистрировано. Объясняется это довольно просто. Если человек, например, заболел гриппом и плохо себя чувствует, то он будет сидеть дома и у него будет небольшой шанс заразиться еще и коронавирусом. К тому же после первой инфекцией начинает вырабатываться интерферон, работает врожденный иммунитет.

«Но уже третий вирус — это совсем невероятно. Возможно распространение одной, другой, третьей инфекции, особенно коронавируса и гриппа, но, чтобы они работали вместе в одном организме — я в это не верю. Так что реальная опасность, мне кажется, преувеличена. А что касается беспокойства, его должны испытывать специалисты в области эпидемиологии, они должны следить за всеми инфекциями», — заявил Аграновский.

Роспотребнадзор еще в феврале предупреждал, что сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, чаще всего приводит к более тяжелой и длительной болезни. «Если человек вакцинирован против коронавирусной инфекции и против гриппа, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше», — отмечали в ведомстве.