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Что случилось за день. Главные новости РБК
Концепция правил доступа частных инвесторов на шельф, МОК выступил за участие россиян в Олимпиаде, причины крушения Boeing под Ростовом, карты «Мир» в Великобритании — главные новости в обзоре РБК
Фото: MIT Russia / Global Look Press

Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Минвостокразвития подготовило концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к проектам на Арктическом и Дальневосточном шельфах, РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

  • Для представления интересов России в таких проектах предлагается создать специальную госкорпорацию. Она будет собирать карты участков нераспределенного фонда на шельфе, изучать заявки на получение лицензий, утверждать технический проект разработки, вести переговоры с инвесторами и проводить электронные аукционы.
  • Инвестор или консорциум инвесторов после предоставления гарантии наличия не менее 30% средств, необходимых на разведку, сможет претендовать максимум на 74,9% в проекте, оставшаяся доля (25,1%) уйдет госкорпорации. При этом доля государства будет больше при росте запасов.
  • В июле вице-премьер Юрий Трутнев предложил либерализовать доступ на шельф, сейчас там могут работать только «Роснефть» и «Газпром».

МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что российским спортсменам нужно предоставить возможность участвовать в Олимпиаде. Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, заявив о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

  • В МОК отметили, что комитет WADA возложил ответственность за манипуляции с данными лаборатории на власти страны, а не спортсменов.
  • В WADA рекомендовали допустить россиян на Олимпиаду-2020 в Токио в нейтральном статусе, без флага и гимна.
  • Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что процессами, связанными с манипуляцией данными лаборатории, занимались «спортивные чиновники высшего уровня».

Причинами гибели Boeing в Ростове назвали ступор и растерянность пилота

Крушение лайнера Boeing 737 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону в 2016 году, в результате которого погибли 62 человека, произошло из-за ошибок пилота, говорится в докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

  • Самолет разбился при повторном уходе на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, следует из документа.
  • В МАК считают, что, не сумев посадить лайнер с первой попытки, пилот попал в психологический «клинч», при котором один план действий был разрушен, а новый не сформировался. Командир воздушного судна растерялся и потерял способность прогнозировать дальнейшее поведение самолета.
  • Ключевым моментом перехода ситуации в катастрофическую называют тот факт, что командир в течение 12 секунд удерживал кнопки управления стабилизаторов в направлении «на пикирование», что привело к столкновению с землей.

В Великобритании будут тестировать оплату по картам «Мир»

Карты Национальной российской платежной системы «Мир» будут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert.

  • Сотрудничество позволит клиентам компаний, предлагающих товары и услуги на российском рынке, проводить транзакции через российскую систему и упростит платежные операции, заявили в пресс-службе Российско-британского бизнес-форума.
  • НСПК «Мир» создали в 2014 году, когда Visa и Mastercard прекратили обслуживать банки, попавшие под санкции после присоединения Крыма.
  • Большинство пользователей карт «Мир» — бюджетники, по закону с 1 июля зарплаты и выплаты им могут переводиться только на такие карты.
Автор: Константин Нагаев
Теги: шельф, Олимпиада, авиакатастрофа, Карты «Мир»
Материалы по теме
Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф
Бизнес
Причинами гибели Boeing в Ростове назвали ступор и растерянность пилота
Общество
В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»
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