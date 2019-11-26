Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Концепция правил доступа частных инвесторов на шельф, МОК выступил за участие россиян в Олимпиаде, причины крушения Boeing под Ростовом, карты «Мир» в Великобритании — главные новости в обзоре РБК

Фото: MIT Russia / Global Look Press

Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Минвостокразвития подготовило концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к проектам на Арктическом и Дальневосточном шельфах, РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

Для представления интересов России в таких проектах предлагается создать специальную госкорпорацию. Она будет собирать карты участков нераспределенного фонда на шельфе, изучать заявки на получение лицензий, утверждать технический проект разработки, вести переговоры с инвесторами и проводить электронные аукционы.

Инвестор или консорциум инвесторов после предоставления гарантии наличия не менее 30% средств, необходимых на разведку, сможет претендовать максимум на 74,9% в проекте, оставшаяся доля (25,1%) уйдет госкорпорации. При этом доля государства будет больше при росте запасов.

В июле вице-премьер Юрий Трутнев предложил либерализовать доступ на шельф, сейчас там могут работать только «Роснефть» и «Газпром».

МОК выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что российским спортсменам нужно предоставить возможность участвовать в Олимпиаде. Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, заявив о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.