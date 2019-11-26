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Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ
Исследование Сбербанка показало, что больше всего по сравнению с прошлым годом на оплату ЖКХ стали тратить в Белгородской и Кировской областях. Ежемесячно у россиян уходит на это почти 4 тыс. руб., а больше всего — на Камчатке
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Средние траты россиян на ЖКХ за девять месяцев этого года выросли на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ежемесячная сумма платежа составила 3,826 тыс. руб., говорится в исследовании «СберДанных», проекта Сбербанка (есть в распоряжении РБК).

Пакет услуг ЖКХ, стоимость которых анализировали в банке, включал в себя предоставление электро- и тепловой энергии, газо- и водоснабжения, а также капитальный ремонт. Как отмечается в исследовании, расходы населения в этой области в целом соответствуют уровню индексации тарифов, однако в некоторых регионах стоимость услуг растет быстрее, чем в остальных.

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К ним относятся Белгородская и Кировская области, где траты на ЖКХ в 2019 году увеличились на 17,5% и 15,6% соответственно. В нескольких населенных пунктах первыми, согласно исследованию, выросли цены на водоснабжение и водоотведение. Предполагается, что регион и дальше будет лидером рейтинга, поскольку с декабря цены на воду вырастут сразу на 42% уже в Белгороде. В Кировской области подорожание услуг ЖКХ Сбербанк объясняет дополнительными тратами на модернизацию теплоснабжения в административном центре региона.

В топ-10 регионов по скорости роста цен на ЖКХ также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где услуги стали дороже на 8,3%. В Москве этот показатель составил 5,1%.

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Согласно исследованию, самыми весомыми (13,1% от расходов на потребление) затраты на ЖКХ стали для жителей Рязанской области, Чукотского автономного округа (12,7%), Еврейской АО (12,6%) и в Камчатском крае (12,6%). У последнего траты на ЖКХ — в среднем 7,983 тыс. руб. по итогам девяти месяцев 2019 года — стали самым высоким показателем в стране. В исследовании также отмечается, что в среднем в России семья тратит на ЖКХ 9% своего бюджета.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сбербанк, ЖКХ
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