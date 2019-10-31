В Москве тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут не более чем на 5%

В Москве тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут не более чем на 5%

Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во второй половине 2020 года вырастет не более чем на 5%, а в области рост цен не превысит 4,1%, говорится в распоряжении кабмина.

Утвержденный правительством документ устанавливает средний индекс изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, в первом полугодии 2020 года повышение тарифов ЖКХ из-за роста инфляции проводиться не будет, а во втором самая большая индексация предполагается для Чечни и Дагестана — 6,5 и 5,2% соответственно. Меньше всего тарифы ЖКХ вырастут в Ненецком автономном округе — 2,4%. В Санкт-Петербурге рост платы за коммунальные услуги увеличится на 3,8%.

Во второй половине 2019 года плата за коммунальные услуги в столице в среднем выросла на 4,8%.