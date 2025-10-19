Экс-мэра Сочи и его жену ограничили в сроках ознакомления с делом

Суд в Москве ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супругу, обвиняемых по статьям о коррупционных преступлениях. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении у ТАСС.

«Ограничить обвиняемых Копайгородского и Копайгородскую в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, установить срок — до 15 ноября», — указано в постановлении.

Следствие считает, что Копайгородские, находящиеся в СИЗО, затягивают ознакомление с томами дела. В связи с этим в суд было направлено ходатайство об установлении предельного срока.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 года по май 2024 года. После своей отставки он отправился в зону спецоперации, но в сентябре его арестовали по делу о растрате.

В декабре 2024 года против Копайгородского возбудили уголовное дело. Следствие считает, что в ноябре 2023 года он через супругу получил взятку в виде услуг имущественного характера.

Бывшему сочинскому градоначальнику предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата, совершенная организованной группой). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет. Также его обвинили по трем эпизодам ч. 6 ст. 290 (получение особо крупной взятки). За преступление грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Супруге Копайгородского Янине также были предъявлены обвинения по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве и двум эпизодам по статье о давлении на свидетелей.