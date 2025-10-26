 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Более 10 человек пострадали при стрельбах в Вашингтоне за ночь

WP: более 10 человек пострадали при стрельбах в Вашингтоне за ночь
Люди были ранены во время перестрелок в ночь с пятницы на субботу. По данным WP, число пострадавших стало самым высоким за ночь с момента введения войск нацгвардии
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

В результате семи перестрелок, произошедших в разных районах Вашингтона в вечером в пятницу, 24 октября, и рано утром в субботу, 25 октября, огнестрельные ранения получили 12 человек, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление полиции.

По данным ведомства, пятеро из них были ранены возле Университета Говарда на встрече выпускников. Среди пострадавших также пятилетняя девочка. Как пишет газета, число раненых стало самым высоким за ночь с момента, как американский президент Дональд Трамп в августе отправил войска национальной гвардии для борьбы с преступностью в Вашингтон.

По словам представителя полиции Тома Линча, одна жертва получила травмы, угрожающие жизни, а состояние других пострадавших оценивается как стабильное.

Пять человек ранены при стрельбе на встрече выпускников в Вашингтоне
Общество
Фото:W. G. Allgoewer / blickwinkel / Global Look Press

В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона и документы сообщил, что в 19 американских штатах до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут мобилизованы для поддержки Трампа в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.

Мобилизация, охватывающая более трети штатов, включая Алабаму, Флориду, Джорджию, Индиану и другие, продлится с августа до середины ноября. Наибольшее присутствие Нацгвардии ожидается в Техасе, сообщал Fox News.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Вашингтон пострадавшие стрельба полиция Нацгвардия
Материалы по теме
Пять человек ранены при стрельбе на встрече выпускников в Вашингтоне
Общество
Трамп решил повременить с вводом Нацгвардии в Сан-Франциско
Политика
Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Метеозависимых москвичей предупредили о влиянии погоды на самочувствие Город, 07:14
Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН Политика, 06:58
В Красноярском крае заблудилась пенсонерка в халате Общество, 06:52
Трамп станцевал с артистами по прибытии в Малайзию Общество, 06:21
Более 10 человек пострадали при стрельбах в Вашингтоне за ночь Общество, 06:01
Трамп начал свое азиатское турне и прилетел в Малайзию на саммит АСЕАН Политика, 06:00
В Чехии за два месяца удвоился приток украинских беженцев Политика, 05:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Хабаровске три человека погибли в ДТП из-за выехавшей на красный Audi Общество, 05:06
ПВО сбила летевший на Москву беспилотник Политика, 05:04
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию Политика, 04:36
Японская ракета-носитель стартовала и взяла курс на МКС Технологии и медиа, 04:16
В 200 км от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 Общество, 04:09
Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае Общество, 03:49