WP: более 10 человек пострадали при стрельбах в Вашингтоне за ночь

Более 10 человек пострадали при стрельбах в Вашингтоне за ночь

Люди были ранены во время перестрелок в ночь с пятницы на субботу. По данным WP, число пострадавших стало самым высоким за ночь с момента введения войск нацгвардии

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

В результате семи перестрелок, произошедших в разных районах Вашингтона в вечером в пятницу, 24 октября, и рано утром в субботу, 25 октября, огнестрельные ранения получили 12 человек, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление полиции.

По данным ведомства, пятеро из них были ранены возле Университета Говарда на встрече выпускников. Среди пострадавших также пятилетняя девочка. Как пишет газета, число раненых стало самым высоким за ночь с момента, как американский президент Дональд Трамп в августе отправил войска национальной гвардии для борьбы с преступностью в Вашингтон.

По словам представителя полиции Тома Линча, одна жертва получила травмы, угрожающие жизни, а состояние других пострадавших оценивается как стабильное.

В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона и документы сообщил, что в 19 американских штатах до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут мобилизованы для поддержки Трампа в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью.

Мобилизация, охватывающая более трети штатов, включая Алабаму, Флориду, Джорджию, Индиану и другие, продлится с августа до середины ноября. Наибольшее присутствие Нацгвардии ожидается в Техасе, сообщал Fox News.