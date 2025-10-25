Пять человек ранены при стрельбе на встрече выпускников в Вашингтоне
Стрельба произошла возле Говардского университета в Вашингтоне. По меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, сообщила глава городской полиции Памела Смит, передает The Washington Post.
Инцидент произошел во время празднования Homecoming — ежегодной встречи выпускников.
Среди раненых — трое мужчин, одна женщина и один подросток. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Никто из них не был студентом университета, отметила Смит, передает радиостанция WTop News.
Двое подозреваемых задержаны. Рядом с местом происшествия обнаружили три единицы оружия, сообщила глава ведомства.
Расследование продолжается.
