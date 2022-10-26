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В России завели первое с 24 февраля дело об оскорблении украинцев

В Омске возбудили уголовное дело об оскорблении украинцев в интернете
Николаю Карнышову, которого в сентябре приговорили к двум годам условно за оскорбление по половому признаку, теперь грозит до пяти лет за высказывания в соцсетях в адрес украинского народа
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правоохранительные органы завели против 52-летнего жителя Омска Николая Карнышова уголовное дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды») из-за оскорбления украинцев в Сети, ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным «Коммерсанта», Карнышов публиковал в соцсети «ВКонтакте» комментарии с негативными высказываниями в адрес украинского народа. Впоследствии эти записи были удалены. Всего дело содержит несколько эпизодов, первый из которых относится к декабрю 2021 года. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

В следственном управлении СК по Омской области отказались от комментариев.

Юрист Павел Чиков сказал РБК, что о других подобных делах с начала спецоперации известно не было. «Раньше были», — добавил он.

В начале сентября Карнышов был признан виновным по другому уголовному делу — об унижении женщин (тоже ст. 282). Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком один год. В октябре NGS сообщил, что омича внесли в «национальный» раздел перечня людей, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Телеграм-канал Baza публиковал скриншот поста, из-за которого судили Карнышова. Он писал, что у «нынешних так называемых дам» на уме только социальные сети, деньги и поиск «мужика богатого», поговорить с ними не о чем, а все проблемы в мире — «из-за баб». Женщины нужны только для продолжения рода, считает житель Омска.

В 2021 году Карнышова оштрафовали на 10 тыс. руб. за оскорбления по национальному признаку. Он оскорблял представителей народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии.

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