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Омбудсмен назвала число устроенных в семьи России детей из Донбасса

Омбудсмен Львова-Белова: в российские семьи были устроены почти 350 детей Донбасса
В приемные семьи попали почти 350 детей-сирот из новых регионов России, они находятся в 16 субъектах, сообщила омбудсмен Львова-Белова. По ее словам, среди них есть и дети с инвалидностью
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В российские приемные семьи были устроены почти 350 детей-сирот из Донбасса, сообщила на пресс-конференции уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает корреспондент РБК.

«Сейчас уже более 300 детей, почти 350 детей-сирот [устроены в приемные семьи] в 16 регионах России. Мы лично отрабатываем это с губернаторами, они берут это под свою ответственность <...>. Хочу отдельно подчеркнуть, что это та категория детей, которых практически невозможно устроить [в семьи] на территориях», — сказала Львова-Белова. Она пояснила, что это большие семейные группы, в которых есть дети с инвалидностью.

Ожидают возможности попасть в приемную семью около 1 тыс. детей из ДНР и ЛНР. «Сейчас все детишки попадут в федеральный банк данных, и все желающие приемные родители в рамках установленного порядка смогут взять их под опеку. Единственное, в чем мы можем поспособствовать, — это в организации встречи или, например, привозе детей, потому что мы понимаем, что там неспокойная ситуация и не каждая семья сможет доехать», — рассказала омбудсмен. Она пояснила, что одна из основных задач сейчас — наладить системную работу по отправке детей-сирот из новых регионов России в приемные семьи на остальной территории страны, поэтому точечная работа по вывозу их группами больше проводиться не будет.

Львова-Белова также сообщила, что сейчас аппарат уполномоченного формирует команду, которая проведет аудит и мониторинг действующей в новых регионах системы помощи детям. «Отдельно будет проведена работа с законодательным блоком по формированию команды и, собственно, самих уполномоченных [по правам ребенка] в регионах, потому что если в Луганской народной республике такая должность была, то в остальных такой должности еще не было», — пояснила она. По словам омбудсмена, непосредственный подбор кандидатур региональных омбудсменов начнется после того, как будет синхронизировано законодательство в этой области.

В начале марта Львова-Белова докладывала президенту Владимиру Путину о ходе работы по содействию детям Донбасса. Тогда она сообщала, что в Россию приехали 1090 детей-сирот из разных детских учреждений и подчеркивала, что есть семьи, которые готовы их принимать. При этом она указала на «бюрократические проволочки», возникающие при устройстве в семьи детей, не имеющих российского гражданства.

В конце мая Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства детям-сиротам с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Подать заявление на получение гражданства могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами России, ДНР, ЛНР или Украины, а также руководители организаций для сирот, если они находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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В начале июня Львова-Белова, рассказывая РБК об идущей в отношении детей Донбасса работе, сообщила, что точных данных о погибших и пострадавших в результате военных действий детях пока нет. Не стала она называть цифры и на этот раз, пояснив, что они постоянно меняются, и предложив дождаться окончания военной операции на Украине.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Мария Львова-Белова дети-сироты ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область детский омбудсмен
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