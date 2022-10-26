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На Пхукете в море нашли тело пропавшей россиянки

Генконсул России: тело пропавшей 20 октября на Пхукете россиянки нашли в море
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Тело россиянки, пропавшей без вести 20 октября на Пхукете, нашли в море. Об этом РБК сообщили в генеральном консульстве России.

Погибшую звали Елена Родченко. 20 октября девушка прекратила выходить на связь. На следующий день туристическая компания обратилась в консульство за помощью. Спасательная операция началась в тот же день.

«В поисках пропавшей были задействованы полицейские, военные, водолазы в количестве более 100 человек, а также вертолетная техника, скоростные суда и др. Утром 26 октября начальник туристической полиции сообщил Генконсульству о том, что тело россиянки было найдено в море», — говорится в сообщении.

В начале октября российский турист погиб при падении с параплана. Это произошло в турецком городе Фетхие в провинции (иле) Мугла. Турист разбился о скалы. Россиянин летел на параплане впервые. Он приехал в Турцию на отдых.

Теги
Таиланд туризм консульство новости Пхукет
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