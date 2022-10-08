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Российский турист погиб в Турции при падении с парапланом на скалы

Российский турист погиб в турецком городе Фетхие в провинции (иле) Мугла при падении с парапланом на скалы, передают агентство DHA и Gazete Duvar.

По данным агентства, 33-летний мужчина прошел подготовку в центре парапланеризма на горе Бабадаг рядом с городом. Взлетно-посадочная полоса находилась на высоте 1200 м. Высота горы — порядка 2 тыс. м. Вскоре после взлета мужчина упал на скалы. Очевидцы вызвали медиков, но, когда те приехали, российский турист уже умер.

Россиянин летел на параплане впервые. Он приехал в Турцию на отдых.

Тело погибшего россиянина не смогли спустить сразу, так как местность, куда он упал, была каменистой, а склон — крутым. В итоге его спустили на специальных носилках, которые привязали к вызванному на место военному вертолету при помощи веревки.

В сентябре прошлого года турист из России погиб в горах в Абхазии, упав с высоты в 40 м в районе Шакуранского водопада, который находится в восточной части республики и является местной достопримечательностью.

Теги
Турция гибель людей российские туристы
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