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В России создание госсистемы мониторинга качества воздуха отложат на год

Росприроднадзор подготовил нужные нормативные документы, однако поставщик не выбран и техзадание не реализовано, сообщила Радионова. Из-за этого создание системы госмониторинга качества воздуха откладывается на год
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России откладывается на год создание системы государственного мониторинга качества воздуха. Об этом в ходе круглого стола «Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает корреспондент РБК.

«Система государственного экологического мониторинга должна была заработать в этом году. Во-первых, это государственная информационная система контроля атмосферного воздуха, которая должна была в этом году начать свою реализацию. Но мы ее не начали в этом году, а эти деньги на днях забрали в резервный фонд в бюджет. <...>. Мы считаем, что мы нормативные документы для этого подготовили, но этого не случилось: поставщик не выбран, техзадание не реализовано. Это значит, мы получили оттяжку еще на год», — сказала Радионова.

По ее словам, еще одна проблема для достижения показателей, предусмотренных в проекте «Чистый воздух», — это размер штрафов для компаний за вред окружающей среде.

«Последние годы мы в угоду бизнеса серьезно снижали административные барьеры. Мы за два года ни разу не поправили экологические штрафы: они самые маленькие в стране и ни к чему не побуждают», — отметила глава Росприроднадзора.

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По ее словам, также в России нет эффективной методики оценки ущерба атмосферному воздуху. «Инвентаризация расчетным методом ничего не дает: мы не делаем замеры. По расчетному методу все очень неплохо, но дышать так и не стало лучше», — пояснила Радионова.

На статус единственного в России исполнителя по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух» претендует «Ростех». С соответствующей просьбой к Владимиру Путину обратился глава госкорпорации Сергей Чемезов. В январе президент поставил на письме Чемезова резолюцию «согласен» и поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении «Ростеха» исполнителем проекта, сообщили РБК два федеральных чиновника.

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Единая система мониторинга будет предоставлять органам власти, организациям и населению информацию о состоянии атмосферного воздуха и прогноз по нему, а также «оценку вредного воздействия на человека факторов среды обитания», указывал в письме Чемезов. Сейчас ответственным за создание и эксплуатацию системы является Росприроднадзор, сообщало Минприроды в конце прошлого года. Информацию для системы в рамках эксперимента в 12 промышленных городах, помимо Росприроднадзора, должны предоставлять Росгидромет, Роспотребнадзор, Росреестр и органы исполнительной власти регионов.

Проект «Чистый воздух» входит в нацпроект «Экология». Согласно ему, в 2019–2024 годах общий объем выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России должен быть снижен на 20%. На эти цели планируется потратить более 480 млрд руб., в том числе чуть более 100 млрд руб. из бюджета.

Авторы
Людмила Подобедова, Виктория Полякова
воздух экология Росприроднадзор
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