В России создание госсистемы мониторинга качества воздуха отложат на год

Росприроднадзор подготовил нужные нормативные документы, однако поставщик не выбран и техзадание не реализовано, сообщила Радионова. Из-за этого создание системы госмониторинга качества воздуха откладывается на год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России откладывается на год создание системы государственного мониторинга качества воздуха. Об этом в ходе круглого стола «Чистый воздух городов 2030: миф или реальность?» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает корреспондент РБК.

«Система государственного экологического мониторинга должна была заработать в этом году. Во-первых, это государственная информационная система контроля атмосферного воздуха, которая должна была в этом году начать свою реализацию. Но мы ее не начали в этом году, а эти деньги на днях забрали в резервный фонд в бюджет. <...>. Мы считаем, что мы нормативные документы для этого подготовили, но этого не случилось: поставщик не выбран, техзадание не реализовано. Это значит, мы получили оттяжку еще на год», — сказала Радионова.

По ее словам, еще одна проблема для достижения показателей, предусмотренных в проекте «Чистый воздух», — это размер штрафов для компаний за вред окружающей среде.

«Последние годы мы в угоду бизнеса серьезно снижали административные барьеры. Мы за два года ни разу не поправили экологические штрафы: они самые маленькие в стране и ни к чему не побуждают», — отметила глава Росприроднадзора.