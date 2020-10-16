СК признал семью актера Баталова потерпевшей по делу о мошенничестве

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды в Доме кино (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следователи признали потерпевшими вдову и дочь актера Алексея Баталова по делу о мошенничестве с недвижимостью покойного артиста. Об этом сообщается на сайте Московского управления Следственного комитета России.

Как напоминает СК, женщины обманным путем лишились мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, доли в четырехкомнатной квартире, а также потеряли крупную сумму денег.

«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера», — говорится в сообщении.

В качестве свидетелей сотрудники правоохранительных органов допросили ряд лиц, которые обладают интересующей следствие информацией. Чтобы предотвратить возможные противоправные действия, ведомство наложило арест на имущество актера и изъяло книгу регистрационных действий нотариуса. Кроме того, следователи получили образцы почерка, по которым назначена экспертиза. Кому именно принадлежат образцы, Следственный комитет не уточняет.