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СК признал семью актера Баталова потерпевшей по делу о мошенничестве

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды в Доме кино
Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды в Доме кино (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следователи признали потерпевшими вдову и дочь актера Алексея Баталова по делу о мошенничестве с недвижимостью покойного артиста. Об этом сообщается на сайте Московского управления Следственного комитета России.

Как напоминает СК, женщины обманным путем лишились мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, доли в четырехкомнатной квартире, а также потеряли крупную сумму денег.

«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера», — говорится в сообщении.

СК завел дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
Общество
Дочь Мария и вдова Гитана Леонтенко

В качестве свидетелей сотрудники правоохранительных органов допросили ряд лиц, которые обладают интересующей следствие информацией. Чтобы предотвратить возможные противоправные действия, ведомство наложило арест на имущество актера и изъяло книгу регистрационных действий нотариуса. Кроме того, следователи получили образцы почерка, по которым назначена экспертиза. Кому именно принадлежат образцы, Следственный комитет не уточняет.

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 89 лет. Позднее телеканал «Россия 1» сообщил, что дочь актера Мария Баталова и его вдова Гитана Леонтьенко написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. По словам Леонтьенко, они обманным путем получили доверенности на всю недвижимость Баталова.

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В сентябре 2020 года по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Дрожжина и Цивин опровергли обвинения в свой адрес. Как сообщал РБК Цивин, договор пожизненного содержания на часть недвижимого имущества, принадлежащего Марии Баталовой, был оформлен на Дрожжину по просьбе жены Баталова. После этого Дрожжина, уверяет он, написала завещание на имя Марии Баталовой.

мошенничество потерпевшие Алексей Баталов
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