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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 октября

В России новый рекорд суточных заражений, в мире выявили более 43 млн случаев заболеваний COVID, правительство Украины ушло на удаленку, SARS-CoV-2 заразился премьер Болгарии — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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Умерли
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,53 млн человек (плюс 17 347 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 26 269 тыс. человек (плюс 219 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,14 млн заболевших.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

  • В России новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 347.
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  • Вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» безопасна для репродуктивного здоровья человека, заявили в Роспотребнадзоре. Как отметили в ведомстве, полный цикл исследований репродуктивной токсичности препарата завершится в декабре 2020 года.
  • Коронавирусом заразились два губернатора: Иркутской области Игорь Кобзев и Кузбасса Сергей Цивилев, а также мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

Video

  • Роспотребнадзор призвал заниматься физкультурой для противостояния COVID. Физическая активность укрепляет организм человека, что особенно важно в период распространения респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, заявили в ведомстве.

  • На прошлой неделе жители крупнейших городов России звонили в аптеки на 70% чаще, чем на предыдущей неделе. Количество звонков в аптеки стало сопоставимо с первой неделей апреля, когда в стране вводили массовую самоизоляцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 42,51 млн человек, из них более 1,14 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 43,01 млн человек, в том числе 1,15 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,63 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,9 млн), на третьем — Бразилия (5,4 млн), на четвертом — Россия. Далее с результатом более 1 млн заражений следуют Франция, Аргентина, Испания и Колумбия.

  • Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Он рассказал, что чувствует недомогание. Сейчас Борисов находится на домашнем лечении по рекомендации врачей.
  • Правительство Украины перешло на удаленный режим проведения заседаний из-за ситуации с коронавирусом. Власти должны на собственном примере показать, что работа онлайн является требованием времени, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл
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