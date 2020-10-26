Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 октября

В России новый рекорд суточных заражений, в мире выявили более 43 млн случаев заболеваний COVID, правительство Украины ушло на удаленку, SARS-CoV-2 заразился премьер Болгарии — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,53 млн человек (плюс 17 347 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 26 269 тыс. человек (плюс 219 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,14 млн заболевших.