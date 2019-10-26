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«Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок
По предварительным данным они могут находиться в лагерях, которые создали турецкие военные
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».

По данным телекомпании, лагерь, в котором содержались члены семей боевиков, фактически опустел после начала военной операции против курдских формирований. По словам одной из женщин, которая связалась с родственниками, отступавшие курды попросту выгнали их в пустыню. Спустя некоторое время они были задержаны воевавшими на стороне Анкары сирийцами. Далее следы женщин теряются, поскольку после перехода границы с Турцией они ни с кем не связывались.

По данным телекомпании TRT, часть покинувших лагерь в Сирии действительно задержана. В настоящий момент они находятся в центрах содержания на территории Турции, а также в специальных лагерях на территории контролируемой Анкарой часть провинции Алеппо.

При этом, как сообщают источники «Би-би-си», представители протурецких сил в ближайшее время известят представителей тех стран, чьи граждане были задержаны за последнюю неделю на севере Сирии, чтобы начать переговоры об их дальнейшей судьбе.

С самого начала турецкой операции на севере Сирии появились опасения, что следствием военных действий может быть освобождение сотен боевиков ИГ, которые находились в плену у курдов. В Анкаре любые сообщения о массовом побеге заключенных называли дезинформацией.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Сирия
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