Правозащитница сообщила детали выхода россиянок из лагеря в Сирии

Ранее «Би-би-си» узнала об исчезновении 50 россиянок с детьми, сбежавших из лагеря в Сирии, предназначенного для семей боевиков ИГ. Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что женщинам помогли турки

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Россиянки, ранее сбежавшие из лагеря пленных в северной Сирии, предназначенного для семей боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), постоянно находились на связи с Советом по правам человека при главе Чеченской Республики. Об этом РБК рассказала член совета Хеда Саратова.

По ее словам, с заявлением о помощи к СПЧ обратились родственники россиянок, и связь с ними была установлена «с первой минуты». «У всех [женщин] была стандартная история: они уехали за мужьями-боевиками, мужья погибли, а они попали в этот лагерь. В лагере им объявили по громкоговорителю: идите куда хотите. Они обратились ко мне с вопросом, что делать. Я сказала, чтобы они действовали по ситуации. Даже когда их решили выпустить из лагеря – они просто сидели», — заявила она.

Саратова уточнила, что женщинам через громкоговоритель предлагали дать проводников, которые за $5 тыс. доставят их к границе. «Многие не захотели, а часть ушла. 17 женщин оставались до последнего — пока не начали гореть палатки. Они не знали, кто начал жечь их, и от испуга ушли. Всю ночь шли через поле, ночевали там», — сообщила Саратова.

Россиянки добрались до территории, где не было сил сирийской армии, добавила Саратова. «Это была как бы территория, отобранная турками у сирийцев. Ночью им доставили помощь, турки помогли с едой. Они были на какой-то военной базе или на территории рядом с военной базой. В последнюю ночь они сообщали, что рядом была бомбежка, они очень боялись. После этого разговора больше они на связь не выходили. Они очень хотели вернуться в Россию, они очень сожалеют, что вынуждены были ехать за мужьями», — рассказала Саратова.

Ранее «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на двух родственников женщин сообщила, что около 50 россиянок вместе с детьми пропали в Сирии, выбравшись из лагеря Айн-Исса (тюрьма для семей боевиков ИГ). По словам одной из собеседниц издания, после начала турецкой операции «Источник мира», курды, охранявшие лагерь, подожгли его и ушли. После этого женщины сбились в несколько групп и ушли в сторону границы с Турцией в северной части. После ночевки в пустыне россиянок «подобрали вооруженные люди из протурецких отрядов», однако женщины перестали выходить на связь.