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Отправленные критикам Трампа бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ
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Отправленные критикам Трампа бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ
Общество, 00:28
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Отправленные критикам Трампа бомбы собирали по чертежам сторонников ИГ
Взрывные устройства, которые по почте отправились нескольким американским политикам и общественным деятелям создавались по схемам, которые можно найти в Интернете, считают следователи
Фото: Matt Rourke / AP

Следователи, которые изучали устройство отправленных критикам Дональда Трампа бомб, пришли к выводу, что их дизайн и устройство были взяты из интернета, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, подобные схемы нередко размещались на сайтах, которые связаны с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещенными в России). Эту же версию подтвердил бывший правительственный эксперт.

Также собеседник Reuters предположил, что создатели бомб руководствовались книгой «Поваренная книга анархиста» (включена в России в список экстремистских материалов) - написанным в 1960-е годы пособием по изготовлению оружия из подсобных материалов.

Бомбы, начиненные осколками стекла, были на этой неделе отправлены бывшему президенту США Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро, нескольким конгрессменам. Ни одна из них в результате не взорвалась.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не пожалеет ни ресурсов, ни средств, чтобы найти отправителей бомб. Также американский лидер призвал объединиться, чтобы показать, что «актам угроз или политического насилия нет места» в США.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Барак Обама
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