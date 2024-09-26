Под Архангельском пропал вертолет
Вертолет Robinson пропал с радаров под Архангельском, на борту находились два человека, сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По данным «Интерфакса», вертолет Robinson 44 летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская в Приморском округе Архангельской области.
«На связь не выходит, на место в указанное время не прибыл», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
Телеграм-канал «112» пишет, что вертолет частный. По предварительным данным, у него не было разрешения на полет. Mash также сообщил об отсутствии разрешения на полет у экипажа. Shot уточняет, что борт не был приписан к какому-либо аэродрому.
16 сентября в Приамурье подал аварийный сигнал и пропал с радаров вертолет Robinson 66. В поисках участвовали группы золотодобывающей компании «Хэргу». Телеграм-канал Amur Mash писал, что вертолет принадлежал этой организации, а находившиеся на борту люди — ее сотрудники.
17 сентября спасатели нашли место крушения Robinson в Амурской области. Все находившиеся на борту — пилот и два человека — погибли.
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