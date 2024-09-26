Под Архангельском пропал вертолет

Вертолет Robinson 44 с двумя людьми на борту пропал с радаров под Архангельском. По данным Mash и «112», у экипажа не было разрешения на полет, Shot пишет, что вертолет не был приписан к аэродрому

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вертолет Robinson пропал с радаров под Архангельском, на борту находились два человека, сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным «Интерфакса», вертолет Robinson 44 летел из поселка Бычье в поселок Карандашевская в Приморском округе Архангельской области.

«На связь не выходит, на место в указанное время не прибыл», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Телеграм-канал «112» пишет, что вертолет частный. По предварительным данным, у него не было разрешения на полет. Mash также сообщил об отсутствии разрешения на полет у экипажа. Shot уточняет, что борт не был приписан к какому-либо аэродрому.

16 сентября в Приамурье подал аварийный сигнал и пропал с радаров вертолет Robinson 66. В поисках участвовали группы золотодобывающей компании «Хэргу». Телеграм-канал Amur Mash писал, что вертолет принадлежал этой организации, а находившиеся на борту люди — ее сотрудники.

17 сентября спасатели нашли место крушения Robinson в Амурской области. Все находившиеся на борту — пилот и два человека — погибли.