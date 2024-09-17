Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson в Приамурье

Поисково-спасательный отряд (Фото: amursiespasateli / Telegram)

Спасателями нашли место крушения вертолёта Robinson R66 в Зейского округе Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — сообщили в центре.

Единая диспетчерская служба Зейского округа сообщила, что пилот и два пассажира погибли.

16 сентября вертолет подал аварийный сигнал и с тех пор не выходил на связь. На борту вертолета находились три человека.

В поиске участвовали наземные группы золотодобывающей компании «Хэргу». Телеграм-канал Amur Mash написал, что вертолет принадлежал этой организации, а находившиеся на борту люди — ее сотрудники. Предварительное место падения вертолета — тайга в районе села Золотая Гора.

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