Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson в Приамурье
Спасателями нашли место крушения вертолёта Robinson R66 в Зейского округе Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
«Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — сообщили в центре.
Единая диспетчерская служба Зейского округа сообщила, что пилот и два пассажира погибли.
16 сентября вертолет подал аварийный сигнал и с тех пор не выходил на связь. На борту вертолета находились три человека.
В поиске участвовали наземные группы золотодобывающей компании «Хэргу». Телеграм-канал Amur Mash написал, что вертолет принадлежал этой организации, а находившиеся на борту люди — ее сотрудники. Предварительное место падения вертолета — тайга в районе села Золотая Гора.
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