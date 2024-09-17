В Приамурье пропал вертолет с тремя людьми на борту

Вертолет Robinson-66 пропал в Зейском районе Амурской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«16 сентября 2024 года сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66», — говорится в публикации. По данным ведомства, на борту находились три человека, судно совершало незарегистрированный полет. Продолжаются поисковые работы, но пока они не принесли результатов.

В конце августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. На следующий день нашли обломки судна, а 2 сентября МЧС сообщило об обнаружении тел всех погибших. Следователи назвали две основные версии авиакатастрофы — ошибка пилота и техническая неисправность.