В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Взрыв произошел в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления, сообщили в МВД Украины. Глава Полтавской области Дмитрий Лунин опубликовал видео с места взрыва, там продолжают выгорать остатки газа

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В Полтавской области Украины произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Дмитрий Лунин.

По предварительным данным, произошла разгерметизация газопровода, сообщил он и опубликовал видеокадры, на которых виден сильный пожар и высокий столб дыма. Издание «Страна» уточняет, что инцидент произошел в Лубенском районе, который расположен на западе Полтавской области.

Позже Лунин написал, что на месте выгорают остатки газа, пожарные ликвидируют возгорание сухой травы.

За несколько минут до сообщения о взрыве Лунин писал о воздушной тревоге в Полтавской области. В 13:54 (совпадает с мск) она была отменена. Согласно официальной карте воздушной тревоги, на Украине к 14:50 мск она снова объявлена в большинстве регионов страны, включая Полтавскую область.

В МВД Украины уточнили, что взрыв произошел в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм). «Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в ведомстве.

Местный поставщик газа населению — «Лубнигаз» — сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что признаки ЧП были зафиксированы на компрессорной станции «Укртрансгаза». В компании не ожидают ограничений газоснабжения в своих сетях.

Ни Лунин, ни МВД Украины, ни «Лубнигаз» не уточняют, о каком газопроводе идет речь. В Полтавской области проходит магистральный газопровод Уренгой—Помары—Ужгород, через который осуществляются поставки российского газа в Европу. В 2014 году на участке этого газопровода в Полтавской области произошел взрыв.

РБК отправил запрос в пресс-службу «Газпрома»