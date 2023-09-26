Почти половина россиян сталкивалась с профессиональным выгоранием

Почти половина работающих россиян сталкивались с выгоранием, а 15% или 13 млн испытывают его в настоящее время. Чаще других с этим состоянием сталкиваются женщины, сотрудники госслужбы и работники сферы образования

Почти половина работающих россиян (45%) когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% испытывают его в настоящее время, следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомился РБК. Опрос проводился в июне, в нем участвовали 1000 трудоустроенных россиян в возрасте от 18 лет.

Выгорание — это синдром, который возник в результате хронического стресса на рабочем месте, который не удалось успешно преодолеть. Его признаками считают отсутствие энергии, чувство истощения, дистанцирование от рабочих задач, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности.

На личном опыте с выгоранием чаще сталкиваются женщины (55%), работники госслужбы (76%), занятые в сфере добычи полезных ископаемых (68%) и в образовании (59%), руководители среднего звена и люди с трудовым опытом от 11 до 15 лет (по 58%), а также квалифицированные специалисты (52%).

По данным аналитиков, с учетом общей численности работающего населения России, профессиональное выгорание в настоящий момент испытывают более 13 млн россиян. Среди них чаще встречаются мужчины (16%), люди с невысоким уровнем дохода (26%) и профессиональным стажем от 8 до 10 лет (19%), занятые в сфере государственного управления (18%), финансов (21%) и образования (19%), россияне без высшего образования (18%), а также в возрасте 35-44 лет (17%).

Главной причиной профессионального выгорания россияне считают постоянные стрессовые ситуации и нервное напряжение на работе — так ответили 42% респондентов. На втором месте среди приводящих к такому состоянию факторов — неадекватная оценка результатов работы сотрудника (заниженные оценки, отсутствие обратной связи, поддержки от руководства). Так ответили 31% опрошенных, при этом те, кто имеет опыт выгорания, называли этот фактор чаще — 36%.

В топ-3 причин профессионального выгорания также входит несоразмерность финансовой мотивации и затрачиваемых усилий на реализацию профессиональных задач и выполнение обязанностей (27% респондентов, среди имевших опыт выгорания — 38%).

Каждый пятый работающий россиянин среди главных причин выгорания называет переработки, конфликты с руководством и коллегами (по 22%) и отсутствие видимых результатов работы (20%).

В меньшей степени, по мнению участников опроса, к выгоранию приводят отсутствие возможностей для профессионального развития (18%) и карьерного роста (17%), длительный срок работы в одной компании (11%), строгий режим рабочего дня и штрафы за опоздание (10%).

По данным исследования Future Forum, к февралю этого года уровень выгорания среди офисных работников достиг рекордного значения - это состояние ощущали более 40% работающих за компьютером. Аналитики отмечали, что проблему усугубили экономическая неопределенность, страх перед сокращением рабочих мест и давление на работников с целью их возвращения с удаленки.