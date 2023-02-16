Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

Экономический кризис и необходимость возвращаться с удаленки в офис давят на белых воротничков, заставляя их чувствовать выгорание, показало исследование

Фото: Tim Boyle / Getty Images

Более 40% людей, работающих за компьютером, чувствуют выгорание на работе, следует из опроса, проведенного Future Forum, исследовательским консорциумом, поддерживаемым Slack Technologies, передает Bloomberg. Опрос Future Forum проводится ежеквартально в США, Великобритании, Японии, Австралии, Германии и Франции.

Выгорание — это синдром, который возник в результате хронического стресса на рабочем месте, который не удалось успешно преодолеть. Его признаками считают отсутствие энергии, чувство истощения, дистанцирование от рабочих задач, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности.

В США ситуация лучше, чем в остальном мире, однако в целом уровень выгорания работников вырос даже по сравнению с периодом пандемии. По словам исследователей Future Forum, экономическая неопределенность, страх перед сокращением рабочих мест и давление на работников с целью заставить их вернуться к работе в офисе с удаленки усугубили проблему.

В США количество увольнений растет, а политика отказа от удаленки меняется с рекомендуемой на обязательную. И все же офисные работники там чувствуют себя немного счастливее, чем их коллеги за рубежом. 41% опрошенных в США заявили, что в конце прошлого года чувствовали себя выгоревшими.

На уровень выгорания влияет то, насколько гибкий у работника график. Более половины тех, кто заявил, что они недовольны уровнем гибкости своего графика, заявили, что они выгорели на работе. Сотрудники с неизменяемым графиком работы более чем в два раза чаще говорят, что они будут искать новую работу в течение следующего года. Те, у кого есть возможность выбрать себе рабочее время, чаще работают более эффективно и меньше склонны к увольнению.

Еще один фактор выгорания — растущая технологическая нагрузка. Крупные работодатели сейчас используют в среднем 211 различных приложений для работы по сравнению с 195 в прошлом году. Исследование Harvard Business Review, отмечает Bloomberg, показало, что сотрудники переключаются между различными приложениями и сайтами 1200 раз в день.

В январе 2022 года две трети российских работников (62%) сообщили, что считают себя эмоционально выгоревшими. Среди причин выгорания, связанных с работой, участники исследования называли слишком большое количество задач (49%), на втором месте — однообразие работы (31%). Каждый четвертый опрошенный отметил отсутствие карьерных перспектив и невозможность влиять на результаты компании.