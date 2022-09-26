В Москве появится улица имени Владимира Жириновского
В Москве появится улица имени Владимира Жириновского недалеко от дома в Западном административном округе, где он прожил много лет. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — написал глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.
Он выразил благодарность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя партии ЛДПР.
Владимир Жириновский умер 6 апреля, причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.
Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил депутат Леонид Слуцкий.
В начале июля Институт мировых цивилизаций, основанный в 1999 году политиком, переименовали в Университет мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского.
Помимо этого кабинет и приемная Жириновского в Госдуме стали музеем, в котором «можно узнать и «пощупать» историю создания ЛДПР». Там представлено рабочее кресло политика из зала заседаний Думы, которое временно перенесли оттуда, а также «настоящие исторические артефакты», в том числе накидка бывшего ливийского полковника Муаммара Каддафи.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Он окончил историко-филологический факультет Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык». Позже отучился на юридическом факультете МГУ.
Он шесть раз был кандидатом на выборах президента, в 2008 году он занял третье место с 9,25% голосов.
Жириновский был председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР) с 1990 года, то есть с момента ее возникновения, и в течение долгих лет возглавлял партийную фракцию в Госдуме.
Политик был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденами Почета (2008), Александра Невского и медалью П.А. Столыпина II и I степеней.