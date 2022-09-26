Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 16:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:38
Орбан заявил, что нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине Политика, 21:37
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 21:26
В Москве появится улица имени Владимира Жириновского Общество, 21:24
Как ЕС отреагировал на приход ультраправой коалиции к власти в Италии Политика, 21:22
Глава Омской области сообщил об ограничениях на выезд мужчин за границу Политика, 21:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
Фьюри заявил о срыве боя с Джошуа и назвал его трусом Спорт, 21:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 21:03
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 20:57
На границах Финляндии и Норвегии зафиксировали рекордное количество машин Бизнес, 20:50
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 20:40
Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе Политика, 20:38
Минтруд разъяснил правила сохранения рабочих мест для мобилизованных Политика, 20:37
Общество ,  
0 

В Москве появится улица имени Владимира Жириновского

Улицу в столичном районе Очаково-Матвеевское, где долгие годы жил Владимир Жириновский, назовут именем политика, сообщил глава ЛДПР. Мэр Москвы Собянин подписал соответствующее распоряжение
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Москве появится улица имени Владимира Жириновского недалеко от дома в Западном административном округе, где он прожил много лет. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — написал глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

Он выразил благодарность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя партии ЛДПР.

Владимир Жириновский умер 6 апреля, причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил депутат Леонид Слуцкий.

В начале июля Институт мировых цивилизаций, основанный в 1999 году политиком, переименовали в Университет мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского.

Помимо этого кабинет и приемная Жириновского в Госдуме стали музеем, в котором «можно узнать и «пощупать» историю создания ЛДПР». Там представлено рабочее кресло политика из зала заседаний Думы, которое временно перенесли оттуда, а также «настоящие исторические артефакты», в том числе накидка бывшего ливийского полковника Муаммара Каддафи.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Он окончил историко-филологический факультет Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык». Позже отучился на юридическом факультете МГУ.

Он шесть раз был кандидатом на выборах президента, в 2008 году он занял третье место с 9,25% голосов.

Жириновский был председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР) с 1990 года, то есть с момента ее возникновения, и в течение долгих лет возглавлял партийную фракцию в Госдуме.

Политик был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденами Почета (2008), Александра Невского и медалью П.А. Столыпина II и I степеней.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Москва Владимир Жириновский улица
Материалы по теме
Основанному Жириновским Институту мировых цивилизаций присвоили его имя
Политика
Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Политика
Путин связал «пророчества» Жириновского с его знаниями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter