Улицу в столичном районе Очаково-Матвеевское, где долгие годы жил Владимир Жириновский, назовут именем политика, сообщил глава ЛДПР. Мэр Москвы Собянин подписал соответствующее распоряжение

Владимир Жириновский (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Москве появится улица имени Владимира Жириновского недалеко от дома в Западном административном округе, где он прожил много лет. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское», — написал глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

Он выразил благодарность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя партии ЛДПР.

Владимир Жириновский умер 6 апреля, причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил депутат Леонид Слуцкий.

В начале июля Институт мировых цивилизаций, основанный в 1999 году политиком, переименовали в Университет мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского.

Помимо этого кабинет и приемная Жириновского в Госдуме стали музеем, в котором «можно узнать и «пощупать» историю создания ЛДПР». Там представлено рабочее кресло политика из зала заседаний Думы, которое временно перенесли оттуда, а также «настоящие исторические артефакты», в том числе накидка бывшего ливийского полковника Муаммара Каддафи.

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