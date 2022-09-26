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Стрельба в ижевской школе ,  
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Очевидцы рассказали о стрельбе в ижевской школе

Стрелок пришел в ижевскую школу примерно в начале третьего урока, сообщили РБК очевидцы. Ранее СК сообщил, что стрельбу в школе № 88 открыл ее 34-летний выпускник Артем Казанцев

Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Reuters Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:СК РФ Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:СК РФ Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС

Стрельбу в ижевской школе открыли во время третьего урока, сообщили РБК ученики ижевской школы № 88.

«Мы были на уроке математики на третьем этаже, в 305-м кабинете. В коридоре была стрельба, очень громкая. Наш класс не пострадал. Учитель запер дверь, мы, грубо говоря, забились в угол. Было страшно, у некоторых даже была паника», — рассказал РБК ученик 8-го класса.

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Другой школьник, ученик десятого класса, сообщил РБК, что был на первом этаже, когда стрелок пришел в школу.

«Примерно в 11:30 я находился в школе на первом этаже у вахты, было начало урока», — сказал он. По словам ученика, стрелок зашел с главного хода и «начал стрелять по всем, кого видел». «Ранил меня <...> Я побежал в кабинет директора и сообщил о происходящем. Директор сразу сообщила службам. Я остался у директора, сейчас в больнице», — рассказал он РБК.

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Сообщения о стрельбе в школе поступили в Росгвардию около 10 утра по московскому времени, сообщали РБК в региональном управлении ведомства.

На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что стрелявший проник в школу, убив охранника, после чего убил несколько детей. Губернатор заявил, что нападавший покончил с собой, место происшествия оцеплено.

Полиция первоначально сообщала о гибели шестерых детей, позднее стало известно, что число погибших — 13 человек. Более 20 человек получили ранения — 14 детей и семеро взрослых. Следственный комитет завел уголовное дело, расследование будет вести центральный аппарат ведомства.

Нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет. Ведомство проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии. Власти Удмуртии объявили в республике траур.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Наталья Демченко Наталья Демченко
Ижевск стрельба очевидцы
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