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Стрельба в ижевской школе ,  
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В Удмуртии объявили траур после нападения на ижевскую школу

По последним данным Следственного комитета, в результате нападения погибли 13 человек, в том числе семеро школьников. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Власти Удмуртии объявили в республике траур в связи с вооруженным нападением на школу в Ижевске.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88», — сообщил глава региона Александр Бречалов в своем телеграм-канале. Он также опубликовал номера телефонов, по которым будет оказываться психологическая помощь близким и родственникам погибших.

Как сообщили в Следственном комитете, неизвестный мужчина вошел в здание школы и начал стрельбу из огнестрельного оружия. По последним данным ведомства, погибли 13 человек, среди них семеро детей. Ранения получили 14 школьников и 7 взрослых.

Глава Удмуртии сообщил, что при стрельбе в ижевской школе погибли дети
Общество

Нападавший мужчина покончил с собой, он вошел в здание школы в черной одежде с красной свастикой и в балаклаве.

По данным СК, мужчина имел при себе два пистолета и большой запас уже снаряженных патронами магазинов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что напавший был вооружен двумя пистолетами. «По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», — написал Хинштейн.

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Росгвардия подтвердила, что оба пистолета стрелка были травматами, переделанными для стрельбы боевыми патронами.

Пресс-служба ведомства сообщила, что после поступления сигнала о выстрелах в школе № 88 на место выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны, а также сотрудники ОМОНа и СОБР. «В ходе данных мероприятий в одном из помещений было обнаружено тело подозреваемого. При нем обнаружено два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины», — говорится в сообщении.

Расследованием нападения займется Главное следственное управление Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Школа стрельба нападение Александр Бречалов траур
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