Наиля Аскер-заде рассказала о «поджидавшем дома» COVID

По словам телеведущей, у нее болела вся семья, поэтому ей не помогли средства индивидуальной защиты и другие меры предосторожности

Наиля Аскер-заде (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде переболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Telegram.

«Почему-то я наивно полагала, что маска, перчатки и антисептик спасут меня от коронавируса», — написала ведущая. Она рассказала, что вся ее семья заразилась коронавирусом, поэтому средства защиты были бесполезны.

«Ковид ждал меня дома. Когда я поняла, что мне его не избежать, изолировалась и делала сама себе экспресс-тесты дважды в день», — написала Аскер-заде. Она отметила, что благодаря этому заболевание удалось выявить в первые 12 часов.

Телеведущая поблагодарила врачей за то, что спасли ее и ее близких. Аскер-заде сообщила, что сейчас уже здорова, а болезнь прошла с «минимальными из возможных потерь». Подробности о своем опыте она пообещала рассказать вечером 26 сентября в своем фильме.