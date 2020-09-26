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Наиля Аскер-заде рассказала о «поджидавшем дома» COVID

По словам телеведущей, у нее болела вся семья, поэтому ей не помогли средства индивидуальной защиты и другие меры предосторожности
Наиля Аскер-заде
Наиля Аскер-заде (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде переболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Telegram.

«Почему-то я наивно полагала, что маска, перчатки и антисептик спасут меня от коронавируса», — написала ведущая. Она рассказала, что вся ее семья заразилась коронавирусом, поэтому средства защиты были бесполезны.

«Ковид ждал меня дома. Когда я поняла, что мне его не избежать, изолировалась и делала сама себе экспресс-тесты дважды в день», — написала Аскер-заде. Она отметила, что благодаря этому заболевание удалось выявить в первые 12 часов.

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Телеведущая поблагодарила врачей за то, что спасли ее и ее близких. Аскер-заде сообщила, что сейчас уже здорова, а болезнь прошла с «минимальными из возможных потерь». Подробности о своем опыте она пообещала рассказать вечером 26 сентября в своем фильме.

Во время пика эпидемии коронавирусной инфекции Аскер-заде неоднократно брала интервью на тему COVID-19 у представителей власти, а также делала репортажи из больниц, где лечили инфицированных пациентов.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

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Во время эпидемии коронавирусной инфекции в России множество актеров, певцов, звезд шоу-бизнеса и журналистов заразились COVID-19. В их числе — ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков. Он переболел в мае этого года.

Лобков отметил, что впервые за 40 лет работы в СМИ взял больничный лист. Заболевание у ведущего протекало в легкой форме.

В начала мая глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщал, что как минимум 100 журналистов заболели коронавирусной инфекцией, трое из них умерли.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус эпидемия телеведущая
Материалы по теме
Ведущий «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом
Общество
СЖР сообщил о смерти трех журналистов с коронавирусом
Общество
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