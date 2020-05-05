СЖР сообщил о смерти трех журналистов с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России умерли три сотрудника СМИ с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает ТАСС.

По его словам, два журналиста умерли в Москве, один — в Перми. «Режиссера-документалиста Александра Радова, который умер в апреле на 80-м году жизни, мы тоже считаем журналистом», — сказал Соловьев.

Соловьев уточнил, что всего более 100 журналистов в России заразились коронавирусом. Более 500 российских корреспондентов остаются на карантине под медицинским наблюдением.

В мире, по словам главы СЖР, умерли 55 заболевших коронавирусной инфекцией журналистов в 23 странах.