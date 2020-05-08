Ведущий «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил о заражении коронавирусом и лечении на дому. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, врачи диагностировали у него инфекцию «с точностью 99%». «Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — отметил журналист.

Лобков рассказал, что поликлиника обеспечила его препаратом гидроксихлорохин и антибиотиками. Лекарства привезли на дом.

К сообщению на Facebook он прикрепил результат компьютерной томографии органов грудной клетки, сделанной в первой городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова. «Высокая вероятность COVID-19», — говорится в документе. В заключении врача отмечается, что заболевание проходит в легкой форме.