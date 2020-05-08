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Пандемия коронавируса ,  
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Ведущий «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил о заражении коронавирусом и лечении на дому. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, врачи диагностировали у него инфекцию «с точностью 99%». «Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — отметил журналист.

Лобков рассказал, что поликлиника обеспечила его препаратом гидроксихлорохин и антибиотиками. Лекарства привезли на дом.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

К сообщению на Facebook он прикрепил результат компьютерной томографии органов грудной клетки, сделанной в первой городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова. «Высокая вероятность COVID-19», — говорится в документе. В заключении врача отмечается, что заболевание проходит в легкой форме.

Ранее в мае глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что в стране более 1 тыс. журналистов заразились инфекцией, более 500 корреспондентов остаются на карантине под присмотром медиков. Глава СЖР заявил, что в 23 государствах умерли 55 журналистов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: журналист, коронавирус
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