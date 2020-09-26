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Очевидцы сообщили подробности о крушении военного самолета под Харьковом

По словам очевидцев, рядом с местом крушения Ан-26 образовалась пробка, дорогу перекрыли военные. В результате крушения погибли 25 человек, на борту самолета были курсанты

Военный самолет Ан-26, разбившийся под Харьковом, рухнул рядом с автомобильной трассой, опрошенные РБК очевидцы сообщили, что слышали взрыв и видели сильный пожар.

«Это произошло на ростовской трассе в сторону города Изюм. <...>. Видели серьезный пожар, горело все — самолет, деревья в радиусе, наверно, 500 метров. По-моему, самолет развалился на две части. Потом перекрыли дорогу, мы не могли проехать. Там работали МЧС и военные», — рассказала Яна Колесник.

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Очевидец Михаил Гришко также указал на присутствие военных в районе ЧП. Кроме того, он сообщил, что к месту аварии приехали родные погибших.

«Я разговаривал с людьми, которые там были. Говорят, был сильный взрыв и вспышка. <...> Нагнали военных с автоматами и оцепили территорию. Потом приехали родные погибших, начали плакать и кричать. Одна женщина потеряла сознание, ее приводили в чувства медики», — сказал Гришко.

Алексей Бажанов, который ехал по Ростовской трассе, отметил, что лично видел яркую вспышку во время крушения самолета.

«На подъезде к месту катастрофы была небольшая пробка со стороны Чугуева, как раз подъезжали машины спасателей МЧС и скорой помощи. Очень страшно было, небольшие взрывы были и в тот момент, когда мы проезжали», — добавил он.

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Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Самолет упал вечером 25 сентября в 2 км от военного аэродрома города Чугуев. Командование Военно-воздушных сил Украины указало, что на борту находились 27 человек. Среди них были члены экипажа и курсанты Харьковского университета ВВС Украины, они выполняли учебный полет. По последней информации, спасателям удалось найти тела 22 погибших, еще двое человек находятся в критическом состоянии. В Генпрокуратуре Украины сообщили о 25 погибших.

Глава Харьковской области Алексей Кучер уточнил, что пилот самолета сообщал о неисправности в двигателе. По его словам, за штурвалом находился опытный летчик, который должен был справиться с подобной ситуацией. По другой версии, пилот ошибочно принял автомобильную дорогу за взлетно-посадочную полосу.

Авторы
Любовь Порываева, Анна Громова
Украина самолет крушение Харьков очевидцы новости
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