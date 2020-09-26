Очевидцы сообщили подробности о крушении военного самолета под Харьковом

По словам очевидцев, рядом с местом крушения Ан-26 образовалась пробка, дорогу перекрыли военные. В результате крушения погибли 25 человек, на борту самолета были курсанты

Военный самолет Ан-26, разбившийся под Харьковом, рухнул рядом с автомобильной трассой, опрошенные РБК очевидцы сообщили, что слышали взрыв и видели сильный пожар.

«Это произошло на ростовской трассе в сторону города Изюм. <...>. Видели серьезный пожар, горело все — самолет, деревья в радиусе, наверно, 500 метров. По-моему, самолет развалился на две части. Потом перекрыли дорогу, мы не могли проехать. Там работали МЧС и военные», — рассказала Яна Колесник.

Очевидец Михаил Гришко также указал на присутствие военных в районе ЧП. Кроме того, он сообщил, что к месту аварии приехали родные погибших.

«Я разговаривал с людьми, которые там были. Говорят, был сильный взрыв и вспышка. <...> Нагнали военных с автоматами и оцепили территорию. Потом приехали родные погибших, начали плакать и кричать. Одна женщина потеряла сознание, ее приводили в чувства медики», — сказал Гришко.