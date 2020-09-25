Зеленский приедет в Харьковскую область из-за крушения Ан-26

Власти Украины создадут комиссию для расследования обстоятельств произошедшего. По последним данным, на борту военного самолета были 28 человек, по меньшей мере 22 из них погибли

Владимир Зеленский (Фото: Hennadii Minchenko / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября, в субботу, приедет в Харьковскую область, где разбился военный самолет Ан-26. Об этом он написал в Facebook.

Власти Украины создадут комиссию для расследования обстоятельств катастрофы, на месте происшествия работает поисковая команда, сообщил он.

Президент назвал произошедшее ужасной трагедией.

На борту находились 28 человек, по меньшей мере 22 погибли, двое выжили. Спасатели ищут еще четырех человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.