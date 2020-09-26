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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 сентября

В России вновь наблюдается рост числа заболевших и умерших, Подмосковье вслед за Москвой просит соблюдать самоизоляцию; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,143 млн человек (плюс 7523 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 225 человек (плюс 169 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 940,1 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество выявленных заболевших оказалось максимальным с 22 июня, умерших — с 29 июля.
  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания. Предприятиям региона рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • С воскресенья, 27 сентября, столичные власти возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.
  • Роспотребнадзор провел проверку соблюдения противоэпидемических мер в театрах Москвы и нашел нарушения в доме культуры им. Зуева. Учреждению грозит штраф до 500 тыс. руб.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло почти 32,1 млн, из них более 980 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 32,5 млн человек, из них 988 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,9 млн), на третьем — Бразилия (более 4,6 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 799 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • На Украине выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — в стране заразились 3833 человека.
  • В Белоруссии могут ввести карантин для возвращающихся в страну с Запада людей, заявил занимающий пост президента Александр Лукашенко.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор
Юлия Сапронова
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