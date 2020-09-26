Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 сентября

В России вновь наблюдается рост числа заболевших и умерших, Подмосковье вслед за Москвой просит соблюдать самоизоляцию; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,143 млн человек (плюс 7523 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 225 человек (плюс 169 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 940,1 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Количество выявленных заболевших оказалось максимальным с 22 июня, умерших — с 29 июля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания. Предприятиям региона рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С воскресенья, 27 сентября, столичные власти возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.

Роспотребнадзор провел проверку соблюдения противоэпидемических мер в театрах Москвы и нашел нарушения в доме культуры им. Зуева. Учреждению грозит штраф до 500 тыс. руб.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло почти 32,1 млн, из них более 980 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 32,5 млн человек, из них 988 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,9 млн), на третьем — Бразилия (более 4,6 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 799 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

На Украине выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — в стране заразились 3833 человека.

В Белоруссии могут ввести карантин для возвращающихся в страну с Запада людей, заявил занимающий пост президента Александр Лукашенко.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.