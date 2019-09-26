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Общество ,  
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Среди получателей пенсии в Москве нашлась самая старая жительница планеты
По данным Пенсионного фонда, в Москве живет женщина в возрасте 119 лет. Книга рекордов Гиннесса официально считает самым старым человеком в мире 116-летнюю японку
Фото: Felix Kästle / DPA / ТАСС

В Москве живет самый старый человек в мире, следует из ответа пресс-службы столичного отдела Пенсионного фонда (ПФР) на вопрос РБК.

«Одна женщина 1900 года рождения, она зарегистрирована по САО, ей 119 лет», — сообщили там. В ПФР добавили, что по ВАО также зарегистрирована еще одна женщина 1909 года рождения, она «жива, здорова» и живет в ЦАО. «Они реально получают пенсию», — заключили в фонде. Там также сообщили, что в Москве среди получателей выплат в возрасте 100 лет и старше по состоянию на сентябрь — 807 человек.

В ПФР отметили, что не могут назвать 119-летнюю пенсионерку самой старой в мире, посоветовав обратиться к составителям Книги рекордов Гиннесса.

«Самый взрослый, ныне живущий человек — это Канэ Танака (Япония, 2 января 1903 год). Ей 116 лет, она живет в японском городе Фукуока. Рекорд подтвержден 9 марта 2019 года», — сообщили РБК в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса.

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В Японии скончалась самая пожилая жительница планеты

Аналогичная информация указана и на официальном сайте справочника. До этого самым пожилым человеком в мире была признана еще одна японка Тиэ Мияко, она прожила 117 лет и скончалась 22 июля 2018 года. Абсолютный рекорд принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

В мае 2019 занимавший тогда пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров утверждал, что в республике умер самый пожилой гражданин России Аппаз Илиев — ему было 123 года.

Авторы: Артем Афонский, Артём Губенко
Теги: пенсионер, Пенсионный фонд, Москва, новости РБК
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