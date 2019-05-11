Глава Ингушетии заявил о смерти самого пожилого жителя России

Житель Ингушетии Аппаз Илиев, самый пожилой гражданин России, умер в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BxSwk8pl3Bj/

Он отметил, что неоднократно встречался с «добрым и любящим жизнь старцем», который вырастил 8 детей, 35 внуков и 34 правнука.

В начале января в Японии умер 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был официально признан самым пожилым из живущих на планете мужчин. Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Она стала единственным человеком, который документально подтвердил достижение 120-летнего возраста.