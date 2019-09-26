Активисты узнали о запросе гей-парой с детьми из России убежища в США

Активисты узнали о запросе гей-парой с детьми из России убежища в США

По данным ЛГБТ-группы «Стимул», однополая пара выехала из России на Украину, а оттуда перебралась в США. «Возвращаться в Россию они не планируют», — рассказал представитель организации

Гей-пара из Москвы с двумя сыновьями, из-за усыновления которых было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки, запросила политическое убежище в США, сообщили РБК в пресс-службе ЛГБТ-группы «Стимул».

«Насколько я знаю, сначала они уехали на Украину, потом оттуда в США и подали заявку на политическое убежище. Сейчас они в Америке, в безопасности, арендуют квартиру, дети уже ходят в школу. Возвращаться в Россию они не планируют», — рассказал представитель организации.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку сотрудников опеки. «Мы продолжаем работать по этому делу, оказываем им юридическую поддержку», — заключил собеседник РБК.

По словам правового советника ЛГБТ-организации «Выход» Максима Оленичева, сейчас следователи продолжают допрашивать свидетелей, в том числе педагогов и нянь детей. «На этом фоне повышено внимание правоохранительных органов к ребятам [однополой паре], и они приняли решение, что после летнего отдыха они поедут в безопасную страну и будут просить политического убежища, потому что в таких условиях в Москве жить невозможно — правоохранительные органы не остановятся ни перед чем, чтобы отнять детей, а дети хотят жить со своими родителями», — заявил он.