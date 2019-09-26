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Активисты узнали о запросе гей-парой с детьми из России убежища в США
По данным ЛГБТ-группы «Стимул», однополая пара выехала из России на Украину, а оттуда перебралась в США. «Возвращаться в Россию они не планируют», — рассказал представитель организации

Гей-пара из Москвы с двумя сыновьями, из-за усыновления которых было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки, запросила политическое убежище в США, сообщили РБК в пресс-службе ЛГБТ-группы «Стимул».

«Насколько я знаю, сначала они уехали на Украину, потом оттуда в США и подали заявку на политическое убежище. Сейчас они в Америке, в безопасности, арендуют квартиру, дети уже ходят в школу. Возвращаться в Россию они не планируют», — рассказал представитель организации.

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Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку сотрудников опеки. «Мы продолжаем работать по этому делу, оказываем им юридическую поддержку», — заключил собеседник РБК.

По словам правового советника ЛГБТ-организации «Выход» Максима Оленичева, сейчас следователи продолжают допрашивать свидетелей, в том числе педагогов и нянь детей. «На этом фоне повышено внимание правоохранительных органов к ребятам [однополой паре], и они приняли решение, что после летнего отдыха они поедут в безопасную страну и будут просить политического убежища, потому что в таких условиях в Москве жить невозможно — правоохранительные органы не остановятся ни перед чем, чтобы отнять детей, а дети хотят жить со своими родителями», — заявил он.

При этом Оленичев уточнил, что пара воспитывает мальчиков около десяти лет, а заключение обследовавшего их психолога показало отсутствие каких-либо актов насилия в отношении детей.

В середине июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК России) против сотрудников органов опеки московского района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой. По версии следствия, дети жили в условиях «пропаганды нетрадиционных отношений», из-за чего у них формировались «искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Через несколько дней после появления информации о возбуждении дела дома у однополой пары прошел обыск. Мужчины с детьми в этот момент находились в отпуске, и впоследствии их адвокат сообщил, что они могут не вернуться в Россию.

В интервью «Медузе» однополая пара, Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, утверждали, что ситуацию «разогревала» уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. По их данным, она «по своим каналам вышла» на главу СК Александра Бастрыкина, который в свою очередь отправил «все это вниз, на уровень района». При этом, отмечали мужчины, изначально просьба о проверке возможного насилия над детьми поступила в СК из больницы Рошаля, куда один из детей пары попал с болью в животе. «Это один из вопросов к врачам от нас. Врач <...> пальпирует живот ребенка, который жалуется на боль, и подозревает насилие, а не аппендицит», — пояснял Ваганов.

Автор: Артём Губенко
Теги: однополые пары, политическое убежище, США
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Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
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