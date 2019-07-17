СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

В Москве возбудили дело против чиновников соцслужбы, допустивших усыновление детей гей-парой. Работники соцзащиты района Марьино не защитили детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», решили в СК

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой. Сообщение об этом размещено на сайте СКР.

«По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники отдела социальной защиты знали о ситуации в семье, но не приняли надлежащих мер для защиты детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», говорится в сообщении СК.

Уголовное дело открыли по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание по этой статье — исправительные работы на срок до года.