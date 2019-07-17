СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что это первый в России прецедент такого рода. «Следственный комитет РФ в Москве возбудил уголовное дело о халатности из-за проживания двух усыновленных детей в однополой семье. Впервые такое», — написал он на своем канале в Telegram.
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступил мальчик с жалобами на аппендицит. Аппендицит у него не подтвердился, однако ребенок успел рассказать врачам, что живет в семье с двумя папами, и иногда они спят все вместе в одной кровати. Медики обратились в полицию.
Позднее «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила о проверке, организованной Следственным комитетом после публикаций об этом случае. Обращение в прокуратуру и СК с просьбой проверить эту информацию направила также уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передавал «Интерфакс».
В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений закон называет распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.
Обычным гражданам за это грозит штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., юридическим — до 1 млн руб. За пропаганду через СМИ или интернет граждане будут оштрафованы в пределах от 50 тыс. до 100 тыс. руб., должностные лица — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Юридическим лицам в этом случае грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Президент России неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет. В интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что в стране «очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества», а закон о запрете гей-пропаганды направлен именно на защиту детей. «Оставьте детей в покое. Сейчас шесть или пять полов уже напридумали, трансформеры, транс... еще что-то там. Я не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем», — сказал он.