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СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
В Москве возбудили дело против чиновников соцслужбы, допустивших усыновление детей гей-парой. Работники соцзащиты района Марьино не защитили детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», решили в СК
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой. Сообщение об этом размещено на сайте СКР.

«По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники отдела социальной защиты знали о ситуации в семье, но не приняли надлежащих мер для защиты детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», говорится в сообщении СК.

Уголовное дело открыли по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание по этой статье — исправительные работы на срок до года.

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Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что это первый в России прецедент такого рода. «Следственный комитет РФ в Москве возбудил уголовное дело о халатности из-за проживания двух усыновленных детей в однополой семье. Впервые такое», — написал он на своем канале в Telegram.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступил мальчик с жалобами на аппендицит. Аппендицит у него не подтвердился, однако ребенок успел рассказать врачам, что живет в семье с двумя папами, и иногда они спят все вместе в одной кровати. Медики обратились в полицию.

Позднее «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила о проверке, организованной Следственным комитетом после публикаций об этом случае. Обращение в прокуратуру и СК с просьбой проверить эту информацию направила также уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передавал «Интерфакс».

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений закон называет распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений, а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

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Обычным гражданам за это грозит штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., юридическим — до 1 млн руб. За пропаганду через СМИ или интернет граждане будут оштрафованы в пределах от 50 тыс. до 100 тыс. руб., должностные лица — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Юридическим лицам в этом случае грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Президент России неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет. В интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что в стране «очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества», а закон о запрете гей-пропаганды направлен именно на защиту детей. «Оставьте детей в покое. Сейчас шесть или пять полов уже напридумали, трансформеры, транс... еще что-то там. Я не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем», — сказал он.

Автор: Наталья Демченко
Теги: СКР, однополые пары, дети
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