Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски. Об этом говорится в сообщении Московской ЛГБТ-инициативной группы «Стимул», поступившем в РБК.

По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов вскрыли замок в квартиру 19 июля в 8:00 мск, в этот момент мужчин и детей дома не было. Причину мероприятий в «Стимуле» не указали. Отмечается, что пару о следственных действиях не предупредили, они узнали о них от соседей, которые присутствовали на обыске.

Кроме того, сообщает группа, мужчин не вызывали на допрос или следственные действия. Ранее они сообщили правоохранительным органам, что находятся в запланированном отпуске вместе с детьми.

Как позднее рассказали РБК в пресс-службе «Стимула», группа давно следит за ситуацией. «Мы убеждены, что никакого преступления не было. И все их знакомые, друзья говорят то же самое», — отметили там. Уголовное дело, напомнили в группе, было возбуждено не в отношении гей-пары, а против сотрудников опеки.

Правозащитники добавили, что жители квартиры «крайне напряжены» из-за того, что происходит, и не готовы общаться с журналистами. «Они и дети сейчас в безопасности. Им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал представитель «Стимула».