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Общество ,  
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Очевидцы сообщили подробности жесткой посадки Boeing в аэропорту Барнаула

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air поделились подробностями жесткой посадки в аэропорту Барнаула самолета Boeing, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня.

Как сообщил телеканалу «Катунь 24» молодой человек по имени Михаил, пассажиры испытали лишь легкую панику. По его словам, пассажиры начали паниковать после того, как бортпроводник сказала, что пассажирам нужно покинуть самолет, однако вскоре все быстро успокоились.

«Женщины некоторые закричали, но мужчины их быстро утихомирили, сказали: «Всем тихо, сейчас быстро выйдем» — поделился Михаил.

Еще одна очевидица произошедшего сообщила в своем Instagram, что в первый раз самолет приземлился «очень грубо» и сразу взлетел, после чего, сделав круг вокруг аэропорта, приземлился во второй раз.

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«Давка и паника была, разочаровали мужчины, выскакивали первыми», — написала она. По словам девушки, пассажирам пришлось спускаться по надувному трапу.

25 сентября у прибывшего из Вьетнама Boeing 767-300 при посадке загорелась правая стойка шасси. На борту находился 331 человек, в авиакомпании сообщили, что все пассажиры были оперативно эвакуированы. После посадки к врачам обратились более 40 человек.

Накануне в аэропорту состоялись пожарно-технические учения, во время которых спасатели пытались потушить загоревшийся при посадке пассажирский самолет.

Теги: Boeing, Барнаул, жесткая посадка
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В аэропорту Барнаула у Boeing загорелась стойка шасси
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