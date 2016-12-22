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Рогозин назвал срок прекращения производства «Протонов»
Технологии и медиа, 14:13
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Рогозин назвал срок прекращения производства «Протонов»

На запуски ракеты-носителя «Протон» подписано 17 контрактов, еще три находятся на согласовании, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«У нас контракты на 20 ракет, из них 17 подтвержденные, еще три в работе. И мы завершаем производство ракеты «Протон-М» в конце 2020 года — начале 2021 года», — пояснил Рогозин. Заключительный пуск состоится в 2025 году.

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В июне глава «Роскосмоса» утверждал, что «Протон» уже выполнил свою историческую задачу и его производство прекратят после ​выполнения уже заключенных контрактов. После этого планируется использовать исключительно «Ангару». Изготовление двигателей для ракет-носителей «Протон-М» прекратится до конца 2018 года.

«Протоны» выпускаются в России с начала 2000-х годов. Это основная ракета-носитель тяжелого класса, которая используется для запусков космических объектов.

Теги: Дмитрий Рогозин , «Протон» , ракета-носитель
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