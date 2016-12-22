Правительство утвердило схему индексации тарифов ЖКХ

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, кабмин утвердил предложение его ведомства о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 января, а затем с 1 июля 2019 года

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство России одобрило предложение Минэкономразвития о проведении индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году в два этапа — с 1 января и 1 июля, сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

​«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Необходимость двухэтапного повышения тарифов на услуги ЖКХ в Минэкономразвития объясняли повышением с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, после чего расходы коммунального комплекса вырастут на 16 млрд руб.

В конце августа против предложения Минэкономразвития выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, указавший на то, что в большинстве регионов России тарифы на услуги ЖКХ уже превышают экономически обоснованные.

О несогласии с предложениями Минэкономразвития заявляло и Минэнерго, замглавы которого Вячеслав Кравченко предлагал другую схему двухэтапной индексации — на 1,7% в январе, а затем на 4% в июле 2019 года.