ФАС выступила против предложения МЭР о повышении тарифов ЖКХ

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, в большинстве регионов России тарифы ЖКХ уже сейчас находятся на уровне выше экономической обоснованности

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает предложение Минэкономразвития о двухэтапном повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, в двух из каждых трех регионов России тарифы ЖКХ уже сейчас выше экономически обоснованных.

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги прежде всего на ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть экологическое состояние территории. Заставить эти деньги вложить в дело», — сказал Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время глава ФАС отметил, что в каждом третьем регионе тарифы ЖКХ занижены.

«Вот им действительно, для них повышение НДС — это еще одна травма: они не смогут закупить реагенты, не смогут нормально эксплуатировать, из-за этого может качество воды тоже ухудшаться, люди болеть могут начать. Вот им можно поднять два раза», — заявил глава ФАС.

В середине августа стало известно, что Минэкономразвития предложило провести индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа — с 1 января и с 1 июля. Необходимость двухэтапного повышения тарифов в ведомстве объяснили повышением с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

​Минэкономразвития пишет, что в связи с повышением НДС расходы коммунального комплекса в 2019 году вырастут на 16 млрд руб. (уже с начала года у них возникнет обязанность по уплате НДС, которую нельзя выставить в качестве платы населению).