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Общество ,  
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В школах России перед 1 сентября проведут единые тренировочные учения

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В школах и колледжах по всей России 27 августа пройдут единые тренировочные учения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы уделяем большое внимание безопасности, 27 августа совместно с МЧС проведем большие тренировочные единые учения для всех образовательных учреждений», — сказал он на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Накануне, 21 августа, МЧС сообщило, что с 29 августа по 30 сентября с преподавателями и учащимися российских школ и вузов проведут тренировки по эвакуации, а также дополнительные инструктажи и уроки безопасности.

В России впервые проведут единые учения на случай ЧС в школах
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В августе 2023 года в российских школах впервые прошли единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях. Проведение таких мероприятий Кравцов объяснил необходимостью «формирования необходимых навыков» в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

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политик, президент России
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