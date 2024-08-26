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Площадь пожара в Крыму выросла до 75 га

Пожар к югу от Феодосии тушат почти 400 пожарных. Там загорелась сухая трава, огонь распространился из-за ветреной погоды. Жители ближайшего СНТ эвакуированы

Площадь пожара в Крыму выросла до 75 га
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Площадь природного пожара в городском округе Феодосия в Крыму увеличилась до 75 га, огонь не перешел на СНТ «Волна» и «Рассвет», сообщило МЧС.

«Сегодня вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили уже 50 т воды. Водозабор происходит с моря. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости», — сказано в сообщении.

Возгорание тушат более 380 пожарных при помощи 105 единиц техники.

Возгорание началось накануне вечером, 25 августа. Загорелась сухая растительность, огонь распространился из-за засушливой и ветреной погоды в горно-лесной местности Тепе-Оба. Она расположена к югу от Феодосии. Тушение осложнялось трудным доступ к территории. Примерно 100 человек из ближайшего СНТ «Рассвет» эвакуировали.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Пожар МЧС Феодосия
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