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Около 100 жителей СНТ эвакуируют из-за лесного пожара на востоке Крыма

Аксенов: около 100 жителей СНТ решили эвакуировать из-за пожара на востоке Крыма
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Крыму около 100 человек из СНТ «Рассвет» эвакуируют из-за распространения пожара на востоке полуострвоа, сообщает глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет», — написал он в телеграм-канале.

Аксенов добавил, что часть людей вывезут на автобусах, а часть эвакуируется самостоятельно. Огонь может распространиться и на территорию СНТ «Волна», однако специальные службы делают все возможное, чтобы не допустить продвижения пожара.

Около 100 жителей СНТ эвакуируют из-за лесного пожара на востоке Крыма
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Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет, отметил глава региона.

По данным МЧС, площадь пожара в Крыму составляет 15 га. Как ведомство сообщало ранее, в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность.

В районе огонь тушат более 280 специалистов, также используется 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 сбросили 35 тонн воды.

Кроме СНТ «Рассвет» эвакуируют также и СНТ «Волна». Развернуты два пункта временного размещения (ПВР) в Коктебеле.

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Ранее, 22 августа, лесной пожар начался в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии. Тогда обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тыс. кв. м из-за горения сухостоя и хвои.

Позднее площадь пожара выросла до 15 га, всего огонь прошел 263 га. Спасатели эвакуировали 236 человек, в их числе 43 ребенка. Накануне МЧС сообщило, что пожар был локализован.

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