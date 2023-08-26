В Бостоне на Карибском фестивале открыли стрельбу

При стрельбе на Карибском фестивале в Бостоне пострадали семь человек

Фестиваль карибской культуры проводят в Бостоне каждый год. Стрельба произошла на параде, задержаны несколько человек, у них изъяли оружие. Власти призывают отменить второе мероприятие в рамках карнавала

Video

В Бостоне (штат Массачусетс) неизвестные открыли стрельбу во время парада, который проходил в рамках фестиваля карибской культуры, сообщает CNN.

Пострадали семь человек, их жизням ничего не угрожает. Раненых доставили в больницы. В полиции сообщили о задержании нескольких человек, у них изъяли огнестрельное оружие.

Карибский карнавал проводят в Бостоне ежегодно, в его рамках организуют два отдельных парада. Первый прошел утром в субботу, второй — основное мероприятие — должен начаться позже, 26 августа, передает Boston Herald. В городском совете призвали отменить второе мероприятие «из-за нехватки полицейских в городе».

Ранее в этот день стрельба произошла в городе Чокто (Оклахома) во время школьного матча по американскому футболу. Ранения получили четыре человека, в том числе подростки.

Как сообщал ABC, с начала 2023 года по состоянию на 3 августа в США было зафиксировано более 420 случаев массовой стрельбы, в результате погибли 465 человек, более 1,7 тыс. пострадали.

В прошлом июне президент Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Он предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ.