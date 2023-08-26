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В США школьный матч по американскому футболу прервали из-за стрельбы

В США четыре человека пострадали при стрельбе на школьном матче по американскому футболу
Фото: Сrimewithbobby / Twitter
Фото: Сrimewithbobby / Twitter

В штате Оклахома в США школьный матч по американскому футболу прервали из-за стрельбы, сообщает News9 со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в городе Чокто во время третьей четверти матча между командами Del City Eagles и Choctaw Yellowjackets. Ранения получили четыре человека. Помимо пострадавших из-за стрельбы травмы получил как минимум еще один человек — он сломал ногу, пишет AP.

Среди раненых в результате стрельбы — 15-летняя девочка, она получила ранение в бедро. Другого подростка (его возраст и характер ранения не уточняются) госпитализировали на вертолете в Оклахома-Сити.

По словам начальника полиции Оклахомы Лойда Бергера, на матче присутствовали двое полицейских. Он заявил, что один из правоохранителей стрелял. Его причастность к нападению расследуется.

Из-за стрельбы пока никого не арестовали. По словам начальника полиции Чокто Келли Маршалл, количество стрелков точно неизвестно, но очевидцы говорят, что их могло быть двое.

Теги
Оклахома школьники стрельба
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