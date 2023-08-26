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В Кемерово загорелся крупный склад пиротехники

В Кемерово загорелся склад пиротехники на 750 кв. м
Огонь распространился на площади 750 кв. м, от него поднимается черный дым с фейерверками. По данным «112», на складе могли хранить газовые баллоны

В Кемерово загорелся крупный склад пиротехники
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В Кемерово загорелся крупный склад пиротехники, от огня поднимается черный столб дыма с фейерверками.

Спасателям сообщили о пожаре в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Огонь тушат более 30 человек и 11 единиц техники, возгорание локализовано на площади 750 кв. м. Склад расположен на улице Терешковой, которая проходит через восточную часть Кемерово.

Здание полностью охвачено огнем, обрушилась кровля, возгоранию присвоен второй уровень сложности, уточняет «112». По данным канала, проверяются данные о хранении на складе газовых баллонов.

Накануне вечером пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабино. К 21:48 мск огонь локализовали на площади 750 кв. м, а в 11:42 следующего дня МЧС отчиталось о полной ликвидации огня.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кемерово Кемеровская область пожар на складе пиротехника
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